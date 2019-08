Empresas locais apostam em troca de experiências e práticas

Conhecer, se inspirar e aprender com a experiência de outras organizações. Prática comum nos grandes centros urbanos, o benchmarking começa a ganhar espaço em Campo Grande, e nessa busca por inspirações e referências de ações, uma das empresas que tem recebido a visita de outras é a Digix, que se destaca pelas práticas de Gestão de Pessoas. Na segunda-feira (12), a empresa foi reconhecida pelo Instituto Great Place to Work como uma das melhores para trabalhar no Brasil.

Atuando com desenvolvimento de softwares para a gestão governamental e outsourcing (terceirização de mão de obra para áreas administrativas e áreas de Tecnologia da Informação), a Digix é uma das empresas sul-mato-grossenses que está abrindo as portas para outras organizações, sendo procurada frequentemente por suas práticas.

“Fazer benchmarking é buscar entender como outras organizações praticam uma determinada ação para que você tenha ideias de como adotar tal prática ou, para que você crie um novo processo para a sua empresa”, explica a gerente de pessoas da Digix, Tathyanne Souza. Nesta semana, a empresa foi reconhecida no Ranking Melhores Empresas para Trabalhar GPTW - Brasil 2019, conforme pesquisa do Instituto Great Place to Work®. A premiação aconteceu em São Paulo.

Segundo Tathyanne, o reconhecimento tem despertado o olhar de organizações para a Digix. A gerente frisa que receber as empresas para benchmarking sempre foi uma prática do negócio e que o propósito é contribuir, compartilhar experiências e aprender com os visitantes: “Para nós essa troca é muito rica. A partir dessas interações também adquirimos novos conhecimentos. Da mesma forma que estamos abertos para receber, também buscamos por aquelas que são referências para nós, para saber como elas atuam e como são as práticas. Muitas ideias surgem dessas integrações”.

A possibilidade de aprender novos conceitos e o anseio por inspirações e práticas inovadoras levaram o gerente de Gestão de Pessoas da Sicredi Campo Grande, Arthur Junqueira Verardo, a buscar a interação com outras empresas. Recentemente, ele e gestores de agências da capital e do interior visitaram a Digix, reunidos com a equipe de RH. “A visita foi muito produtiva, ficamos animados e bastante interessados pelo conteúdo. Já começamos a aplicar algumas ações alinhadas com a nossa cultura, como por exemplo o Painel de Reconhecimento, a Hora da Fruta e o Feedback Coletivo”.

