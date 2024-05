Enchentes no Rio Grande do Sul já vitimaram 148 pessoas

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou, no início da tarde desta terça-feira (14), os números de vítimas das fortes chuvas e enchentes que atingem os municípios gaúchos, e apontou para 148 mortos até o momento.

Além disso, outras 124 pessoas foram dadas como desaparecidas em meio a tragédia. Com 10,88 milhões de habitantes no estado, pelo menos 2.124.203 pessoas são afetadas pelas chuvas, número que corresponde a 19,47% da população.

As chuvas também desalojaram 538.545, com os efeitos dos temporais sendo sentidos por dois em cada dez moradores. Desse total, 76.884 pessoas estão acomodadas nos mais de 700 abrigos criadas por todo o estado.

Ao todo, 446 dos 497 municípios gaúchos sofrem direta ou indiretamente com as consequências das chuvas, número que equivale a 89,7% do total de cidades que existem no Rio Grande do Sul.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também