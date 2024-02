Encontrada: Ana Júlia já está com a família

Saiba Mais Cidade Viu a Ana Júlia? Adolescente de 13 anos está desaparecida em Campo Grande

Foi encontrada a adolescente Ana Júlia Amorim Toline, de 13 anos. A menina estava desaparecida desde essa quarta-feira (14), em Campo Grande.

Ao JD1, o pai de Ana Júlia disse que ela estava sozinha no Clube Ype, localizado na Rua do Rosário. A menina já está com a família.

Segundo informações, ela teria brigado com a mãe antes de sumir, por causa de "namoradinho".

