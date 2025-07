'Encontro de Líderes' promove conhecimento para tomadas de decisões em MS

O Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande foi palco do “Encontro de Líderes dos Territórios Empreendedores” nesta sexta-feira (11), uma iniciativa do Sebrae que contou com a presença do governador Eduardo Riedel, do secretário Jaime Verruck, titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação(Semadesc), da senadora Tereza Cristina e prefeitos.



O diretor-superintendente do Sebrae, Cláudio Mendonça, destacou o crescimento da qualificação ao pequeno empreendedor. “O que nós estamos trazendo é oportunidade, é ferramenta, é conhecimento para a tomada de decisão dos líderes do nosso Estado. Isso nos leva a ter uma política pública mais direcionada para o desenvolvimento do pequeno negócio, que é o nosso foco”.



São atendidas com a qualificação e ações do Sebrae 350 mil empresas no Estado. “Há uma conta aqui de que a cada oito pessoas, um é empreendedor no Mato Grosso do Sul. Então, esse empreendedorismo é o que nos leva ao fortalecimento desse espaço de liderança”.

O evento promove palestras e painéis com lideranças de destaque. Dentre as temáticas, está o papel dos líderes na adoção de boas práticas de gestão pública voltadas ao empreendedorismo e ao desenvolvimento dos territórios. A proposta busca promover a qualificação de quem está à frente de decisões que impactam diretamente os municípios sul-mato-grossenses.

Segundo o governador Eduardo Riedel, a iniciativa do Sebrae ajuda a consolidar a cultura do empreendedorismo no Estado. “Os movimentos que existem em termos de desenvolvimento são feitos por pessoas, por lideranças que estão nos territórios, seja ela o microempreendedor individual, seja aquela pessoa que dirige um terceiro setor de apoio para pessoas mais necessitadas ou empresários maiores que estão acreditando, confiando no Estado, gerando emprego, renda e continua investindo”.



O secretário Jaime Verruck esclareceu que o processo se trata do planejamento para que as lideranças possam exercer medida efetiva de desenvolvimento. “É um momento de capacitação, é um momento de discussão do futuro de Mato Grosso do Sul e também olhando quais instrumentos que tanto o Sebrar como o Estado têm disponíveis para que os prefeitos podem ser auxiliados no seu desenvolvimento”.

Participaram do evento o historiador, Leandro Karnal, um dos principais pensadores contemporâneos do país; e o estrategista em comunicação, Sérgio Augusto de Andrade, conhecido como Arapinha, que liderou a campanha de marketing de João Dória. Palestras com a refugiada síria que se destacou no empreendedorismo, Myria Tokmaji; e com o consultor do Sebrae/MS e ex-prefeito de São Gonçalo do Pará, em Minas Gerais, Ângelo Roncalli, também compõem a programação.



