Encontro de presidiários e familiares será feito por videochamadas

As visitas em presídios poderão começar a ser feitas a distância e de maneira virtual. Um projeto, que utiliza a mesma tecnologia de videoconferências, já está sendo desenvolvido na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira, em Campo Grande.

A ação, que começou este mês, é uma iniciativa da direção do presídio e servirá de modelo para outros estabelecimentos prisionais do Estado, com ela, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) pretende usar os encontros virtuais para garantir a atenção familiar aos detentos.

A medida é uma orientação nacional que já está sendo aplicada em outros estados levando em consideração que todas as visitas estão suspensas por causa da atual pandemia do coronavírus.

Segundo o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, a inovação permite maior controle dentro da unidade penal, com a diminuição de entrada e saída de visitantes, assim como aproxima a família, essencial no tratamento penal e processo de ressocialização.

“A intenção é expandir essa iniciativa para outras unidades penais da Capital e do interior, aperfeiçoando ainda mais os serviços realizados pelos servidores através da tecnologia”, ressalta o dirigente.

O diretor da Penitenciária da Gameleira, Flávio Rodrigues Marques, explica que a ideia surgiu a partir da suspensão das visitas, mas deverá ser uma ação continuada quando os encontros presenciais forem retomados, principalmente para atender quem é de fora. “Esse foi um mecanismo encontrado para sanar uma dificuldade atual, mas que pode atender essas outras demandas e assegurar esse contato”, comenta.

Como as chamadas onlines funcionam

Estão sendo utilizados equipamentos de videoconferência (computadores, microfones e webcams), já instalados na penitenciária que são usados nas audiências judiciais virtuais. Para a realização da visita, basta que a família tenha um celular, tablet ou computador.

A comunicação é feita através de um site chamado Whereby, o primeiro contato é realizado por alguém responsável da penitenciária, agenda um horário e é conectado conforme combinado com o familiar.

A plataforma online permite o acesso somente com a autorização do presídio, além disso, também é possível realizar a gravação de toda a visita virtual.

