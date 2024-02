'Enem dos concursos': 1,7 milhão de pessoas já se inscreveram

O "Enem dos concursos" é o maior concurso da história do país em número de inscrições, afirmou o governo federal. Ele alcançou a marca de 1,7 milhão de inscritos nesta quarta-feira (7), segundo o Ministério da Gestão, responsável pela iniciativa. O prazo para se inscrever é até esta sexta-feira (9).

O concurso com mais inscritos no país era o do Banco do Brasil, realizado em 2021. Na época, 1,6 milhão de pessoas se inscreveram para concorrer a vagas de escriturários.

Para efeito de comparação, o Enem "original", para estudantes ingressarem em universidades, recebeu 3,9 milhões de inscrições em sua última edição, um aumento de 13,1% em relação a 2022. Na Fuvest, foram 110 mil inscritos e, na Unesp, 67 mil.

Com o CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), que vai ter sua primeira edição neste ano, os candidatos poderão concorrer a várias vagas abertas no serviço público, fazendo uma única prova e pagando somente uma taxa de inscrição.

O objetivo, segundo o Ministério da Gestão, é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos da administração pública federal.

Estão abertas 6.640 oportunidades, de nível médio e superior, vinculadas a 21 órgãos federais. Os aprovados irão atuar em cidades espalhadas por todos os estados brasileiros e no Distrito Federal (veja aqui).

Há cargos que exigem formações específicas e outros que estão disponíveis para candidatos graduados em qualquer área de conhecimento. Os salários iniciais vão até R$ 22,9 mil.

Além disso, do total de vagas de cada cargo, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência (PCDs) e 20% para pessoas negras. Na Funai, 30% das oportunidades serão destinadas para indígenas.

As provas serão realizadas no dia 5 de maio em 220 cidades brasileiras (veja ao fim da reportagem). Com isso, 94% dos brasileiros estão a até 100 km de um local de prova, afirma a ministra Esther Dweck.

A banca responsável é a Fundação Cesgranrio.

Como se inscrever

Para se inscrever no "Enem dos concursos", o candidato precisa acessar o site e fazer login com a sua conta gov.br.

Após preencher os dados pessoais, o usuário vai selecionar um dos oito blocos temáticos disponíveis e quantos cargos quiser/puder dentro dele, colocando-os em ordem de preferência.

O custo é de R$ 60, para vagas de nível médio, e de R$ 90, para ensino superior.

