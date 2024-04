Enem dos concursos: horário das provas é divulgado; MS tem 3,4 mil inscritos

Ao todo, 34.449 pessoas de Mato Grosso do Sul se inscreveram no Concurso Público Nacional Unificado, o "Enem dos Concursos". Somente em Campo Grande, foram inscritos 21.538 candidatos, o maior número do Estado. As provas acontecerão em todo o País no dia 5 de maio. O certame será aplicado em quatro municípios de MS: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá.

Com um total de 2,1 milhões de inscritos em todo o país, o Enem dos Concursos já é considerado o maior concurso público realizado no Brasil.

O Ministério da Gestão divulgou nesta sexta-feira (5), os horários de abertura e fechamento dos portões para as provas. Os candidatos vão realizar as provas em dois turnos: de manhã, os portões serão abertos às 7h30 e, no período da tarde, às 13h.

Como serão as provas

Matutino (2h30 de prova):

-nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco;

-nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação.

Vespertino (3h30 de prova):

-nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões);

-nível médio: provas objetivas (40 questões).

As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.

As avaliações são de caráter classificatório e eliminatório e contemplam a 1ª fase da primeira etapa do concurso unificado, que terá validade de 12 meses.

As demais fases são:

-perícia médica (avaliação biopsicossocial) para a reserva de vagas das pessoas com deficiência;

-procedimento de verificação da condição declarada para as pessoas negras;

-e procedimento de verificação documental complementar para indígenas;

-Além disso, para alguns cargos, haverá uma segunda etapa, de avaliação de títulos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também