Energia: Com fatura de R$ 834, consumidor relata "conta subiu demais"

O jornalista Joel Silva, morador do Pioneiros, se chocou ao receber sua fatura de energia do mês, da residência onde moram apenas três pessoas no bairro Pioneiros.

Conforme as imagens enviadas por Joel, a fatura chegou a R$ 834,78, o que nunca tinha acontecido antes. “Naquela onda que veio caro para todo mundo, veio uns R$ 600 reais”, comentou o jornalista.

De acordo com Joel, em sua casa, além dele também moram a esposa e a filha e disse que não chegou a ligar na concessionária, pois eles “sempre tem razão. Sem contar que vou esperar umas horas na linha. A minha conta subiu demais”.

Resposta da Energisa

Ao JD1 Notícias, a Concessionária Energisa, afirmou que em análise, a leitura está correta. “Informamos que efetuamos a análise das leituras coletadas em campo e confirmamos que o consumo faturado está de acordo ao registrado no aparelho de medição”.

A Energisa aponta o isolamento e o tempo seco como influenciadores do aumento na tarifa. “Uma vez que as pessoas estão passando mais tempo em suas residências, o consumo tende a subir, provocando o aumento do valor das faturas. Destaca-se também que iniciamos o período com altas temperaturas, onde calor e a falta de umidade também estão diretamente ligados ao aumento do consumo de energia elétrica. Por esta razão, é de suma importância adotar hábitos de consumo consciente e reavaliar a utilização de alguns eletrodomésticos”.

A Energisa orienta ainda que o cliente sempre entre em contato com a concessionária para que a análise seja feita individualmente, utilizando preferencialmente os canais de atendimento digitais.

Deixe seu Comentário

Leia Também