Energisa abre exposição de energia elétrica no Pátio Central

O Pátio Central Shopping, no centro de Campo Grande, recebe exposição de equipamentos da Energisa, a partir desta sexta-feira (24), que ensinam sobre energia elétrica. Famílias que passearem pelo centro podem conferir os experimentos físicos do Espaço Energia até o dia 2 de fevereiro, das 8h às 19h.

Pensando no período de férias escolares, a Energisa está com o Espaço Energia itinerante nos shoppings, com o intuito de disseminar, de maneira divertida e gratuita, conhecimentos sobre a eletricidade. A proposta é criativa e puramente interativa, proporcionando uma imersão sobre o assunto, trazendo muitas curiosidades e informações através de maquetes educativas e simuladores de realidade virtual juntamente com monitores à disposição para explicar com mais detalhes como funciona cada equipamento.

O Pátio Central Shopping fica na Rua Cândido Mariano, 1.380, Centro, em Campo Grande. Há entradas pelas Ruas 14 de julho e Dom Aquino.

No Espaço Energia os equipamentos expostos são:

Bicicleta geradora de energia com realidade virtual 3D: o simulador propõe um tour diferente pelas ruas e avenidas de Campo Grande, durante o percurso é possível enxergar como é distribuída a energia elétrica desde o poste de luz até o cabeamento que chega às residências.

Princípio da pilha: com esse equipamento é possível medir a corrente elétrica que cada pessoa conduz no momento da medição como se fosse uma pilha humana. As duas placas de metais diferentes fecham o circuito, realizando a medição da corrente corporal. É umas das atrações que mais chamam a atenção do espaço.

Gerador de Van der Graaff: é o experimento queridinho das crianças e adolescentes, que deixa todo mundo de cabelo em pé. Como o aparelho está isolado da terra, acaba sendo eletrizado com cargas da mesma polaridade e que, consequentemente, se repetem, fazendo os cabelos da cabeça levitar.

Comparador de consumo de lâmpadas: é possível comparar o consumo de energia elétrica entre as lâmpadas incandescente, fluorescentes compactas e as de LED - considerada a mais econômica.

Máquina de Wimshurst: pertence a uma classe de Máquinas Eletrostáticas de alta tensão. A ideia desse experimento, cheio de engrenagens, é mostrar a geração de cargas elétricas por meio do fenômeno da indução eletrostática, muito utilizado nos laboratórios de físicas por todo o mundo.

Globo de plasma: visualiza as cargas de energia elétrica no quarto estado físico da matéria. Tudo acontece com a união do gás de argônio com a bobina de alta tensão. Como o corpo humano é um condutor de energia elétrica, ao tocar o globo de plasma, que é transparente, é possível que a energia elétrica formada acompanhe o toque humano.

Deixe seu Comentário

Leia Também