Energisa abre vagas em curso de eletrotécnica e emprego no call center

O programa de aprendizagem para pessoas com deficiência (PCD), da Energisa MS está com 15 vagas abertas para pessoas acima de 18 anos que tenham concluído o ensino médio. Os selecionados cumprirão atividades na empresa e serão capacitados no curso de Técnico em Eletrotécnica pelo Senai.

Já a Multi Energisa, empresa do Grupo Energisa, está com 24 vagas, em Campo Grande. São 12 vagas para PCD de atendente de call center - homens e mulheres a partir de 18 anos com conhecimentos básicos em informática e atendimento ao público. As outras 12 vagas são para jovem aprendiz para a área de atendimento ao cliente por telefone homens e mulheres entre 18 e 24 anos, com habilidade em digitação e documentação do nível de escolaridade atualizada.



Os interessados no programa de aprendizagem precisam se inscrever até 10 de abril no link.

Já os interessados nas vagas de call center, precisam se inscrever até o dia 13 de abril no link .

As vagas de aprendiz da Multi Energisa podem ser consultadas até 13 de abril pelo link.

A empresa entrará em contato via e-mail ou por telefone. Certifique que seus dados estão atualizados e fique de olho na sua caixa de e-mail, sem esquecer da caixa de spam. Fique atento nas ligações, os telefones corporativos

Entre os benefícios a Energisa oferece:



- Vale alimentação para fazer as compras para sua casa ou comer no seu restaurante preferido;

- Plano de saúde e odontológico para você e sua família;

- Auxílio Creche para te apoiar nos primeiros anos com seus filhos;

- Seguro de Vida, para dar mais tranquilidade a você e a quem você ama;

- Participação nos lucros, como incentivo pelo seu trabalho e resultados;

- Programas de qualidade de vida que garantem o bem-estar e promovem a saúde dos nossos colaboradores;

- Gympass que te dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil.





