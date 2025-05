Energisa alerta sobre riscos com rede elétrica no Dia do Trabalhador Rural

Neste domingo (25), o Brasil celebra o Dia do Trabalhador Rural, data dedicada a homenagear os profissionais que atuam no campo. Além do reconhecimento, a data também serve de alerta para os cuidados com a segurança, principalmente no manuseio de máquinas agrícolas próximo à rede elétrica.

A Energisa Mato Grosso do Sul reforça a necessidade de atenção redobrada por parte dos trabalhadores rurais ao operar colheitadeiras, tratores e caminhões em áreas com infraestrutura elétrica.

Um dos principais riscos está na proximidade desses equipamentos com os fios e postes de energia, que podem causar acidentes graves ou fatais, além de interrupções no fornecimento.

“É muito importante realizar o planejamento antes de iniciar a atividade para evitar acidentes. É importante manter uma distância de seis metros da rede elétrica. Caso o veículo venha a encostar na rede elétrica, o motorista jamais deve tentar sair do maquinário, exceto em caso de princípio de incêndio. A Energisa deve ser acionada imediatamente, além do Corpo de Bombeiros”, orientou Wagner Lima, coordenador de Segurança da Energisa MS.

Além das operações no campo, o alerta também se estende para o carregamento e descarregamento de caminhões, especialmente os basculantes.

A recomendação é evitar estacionar próximo à rede elétrica e sempre verificar a distância da caçamba em relação aos fios antes de operá-la.

Confira as principais orientações de segurança no campo:

Faça um reconhecimento prévio do local e planeje a atividade com atenção à presença da rede elétrica;

Mantenha, no mínimo, seis metros de distância entre a máquina e a rede elétrica;

Em caso de contato do veículo com a rede elétrica, não desça da máquina — exceto se houver princípio de incêndio. Acione imediatamente a Energisa e os Bombeiros;

Evite manobras próximas aos cabos de aço que sustentam postes e torres de energia. Não corte ou remova esses cabos;

No carregamento de caminhões, observe se há rede elétrica nas proximidades e mantenha distância segura;

Nunca acione a caçamba de caminhões basculantes sob a rede elétrica;

Estacione maquinários longe das estruturas elétricas;

Mantenha a vegetação podada para garantir a visibilidade da rede elétrica.

