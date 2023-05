Mais de 30 acidentes envolvendo postes foram registrados no trânsito de MS em 2023

Nos primeiros quatro meses deste ano, já foram registradas 32 ocorrências de colisões de veículos em postes em Mato Grosso do Sul, conforme levantamento da Energisa no mês de conscientização de segurança no trânsito.

Além dos riscos à vida, os abalroamentos nas estruturas da rede elétrica, geram a interrupção do fornecimento de energia em residências, escolas, comércios e hospitais, além de causar transtornos no trânsito. Somente este ano, 16.386 clientes tiveram a energia interrompida em decorrências dos acidentes.



Já no ano todo de 2022 o marco foi de 178 acidentes com postes, sendo as cidades com maior número Campo Grande, Dourados e Costa Rica.

Outro fator relacionado aos acidentes com postes é a responsabilidade pelo prejuízo causado pelas colisões. Conforme regulação da Agência Nacional de Energisa Elétrica (Aneel), o custo pelos danos causados e substituição das estruturas avariadas é cobrado do condutor do veículo causador do sinistro.



Para minimizar esse impacto para os clientes, a Energia investe em tecnologias, automação e medidas de prevenção. “A substituição de um poste pode levar até seis horas e causar inúmeros transtornos. Temos implementado medidas para minimizar os impactos para os nossos clientes. Uma dessas medidas é o investimento contínuo na automatização da rede elétrica para reduzir o número de clientes atingidos em situações como esta. O objetivo é sempre restabelecer a energia elétrica o quanto antes, por isso temos um Centro de Operação Integrado capaz de realizar manobras para o impacto ser o menor possível para o nosso cliente”, explica o Coordenador de Construção e Manutenção, João Ricardo Nascimento



Os cuidados devem ser redobrados nos fins de semana e feriados prolongados, quando há maior ingestão de bebidas alcoólicas, aumento do fluxo de veículos nas estradas, entre outros fatores. Em caso de acidente e quando houver falta de energia na rede elétrica, entre em contato com os canais da Energisa: Call Center: 0800 722 7272. Site:energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (67) 99980 0698.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também