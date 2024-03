Com o fenômeno El Niño ainda em ação e aumentando as temperaturas em todo o Brasil, o calorão não é novidade e já se tornou parte do dia-a-dia do sul-mato-grossense o que resultou em um novo recorde de demanda de energia elétrica em MS no último trimestre de 2023.

Segundo a Energisa, concessionária de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, foi registrada uma máxima história de 1.423,6 MW (Megawatts) em novembro.

Mesmo com chuvas nesta semana, a atual onda de calor, que age sobre boa parte de Mato Grosso do Sul, impediu que as temperaturas caíssem no Estado do Pantanal, o que resultou na maior demanda deste ano, registrada em 13 de março, com alcance de 1.407,11 MW.

O coordenador comercial da Energisa, Jonas Ortiz, explica que nenhum consumidor precisa parar de usar o ventilador, ar-condicionado e se render ao desconforto causado pelo calor, mas deve se atentar no uso consciente dos eletrodomésticos a fim de evitar “sustos” quando for pagar as contas.

Confira algumas dicas da empresa para uso consciente de aparelhos durante o calorão:

- Ar-condicionado: verifique se o equipamento condiz com o espaço onde está instalado; o ideal é que o compressor seja instalado em locais com proteção do sol, boa circulação e sem móveis que possam bloquear a passagem de ar. O tamanho do ambiente, a vedação, a manutenção do ar-condicionado (em especial a limpeza dos filtros) e a escolha da temperatura ideal são outros pontos essenciais para o consumo consciente;

- Geladeira: caso ela estiver instalada próxima do fogão (que é o eletrodoméstico que esquenta), é necessário rever a mudança dela de local. Isso porque a geladeira já trabalha mais influenciada pela temperatura externa e, próxima ao fogão, a tendência é aumentar a potência da capacidade para manter a refrigeração adequada do ambiente.

A mania de ficar abrindo e fechando a geladeira também é outro fator que contribui e muito para aumento de consumo de energia. Na hora de cozinhar, por exemplo, é melhor retirar todos os ingredientes de dentro dela ao invés de pegar um a um sempre no esquema de abre fecha;

- Ferro de passar: selecione várias peças de roupas e passe todas de uma vez;

- Iluminação: o uso da luz natural é um excelente recurso para evitar deixar lâmpadas acesas em casa, principalmente nos períodos de manhã e tarde.

- Máquina de lavar: Uma dica de consumo consciente é aproveitar para lavar o máximo de roupas no mesmo dia, evitando utilizar o aparelho com várias cargas pequenas de roupas ao longo de vários dias;

- Chuveiro: Para quem gosta de banho quente ou morno mesmo no calor, evite banhos demorados; o chuveiro elétrico tem seu custo no consumo;

Declaração de Carga

A Energisa também destaca a importância de os clientes atualizarem suas declarações de carga na rede elétrica, que se aplica a todos os consumidores da concessionária, sejam eles residenciais, comerciais ou industriais.

Para isso, basta o cliente entrar em contato com a Energisa para atualizar as informações cadastrais quando houver mudanças em sua carga elétrica junto com a mudança do dispositivo de proteção do padrão, o disjuntor.

A atualização é crucial para evitar sobrecargas no sistema elétrico, especialmente quando mudanças de carga semelhantes ocorrem em uma área específica, como um bairro ou rua.

O consumidor pode entrar em contato com a Energisa através do call center, no número 0800 722 7272; através do portal da concessionária; WhatsApp da Gisa; ou no aplicativo Energisa On, disponível para aparelhos Android e iOS

