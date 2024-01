Energisa dá dicas para evitar acidentes elétricos durante período de chuvas; confira

Com o Mato Grosso do Sul entrando em um período de chuvas nesta semana, a Energisa, distribuidora de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, alertou para um aumento no risco de acidentes elétricos dentro e fora de casa.

O gerente de Construção e Manutenção da Energisa MS, Weverton Couto Oliveira, explica que as chuvas têm impacto na população, com quedas de árvores podendo resultar na interrupção do fornecimento de energia elétrica, situação perigosa para quem estiver por perto.

“Este cenário, marcado por chuvas com ventos fortes, traz significativos impactos para a população, com quedas de árvores sobre residências, estabelecimentos comerciais e até mesmo na rede elétrica, partindo os cabos, por exemplo. Além de atendermos as ocorrências, fazemos um alerta com relação à segurança. Uma das principais recomendações da Energisa é manter distância de fios soltos na rua e comunicar imediatamente à distribuidora, pois o cabo pode estar energizado e causar grave acidente”, comentou.

Helier Fioravante, gerente de Operações da distribuidora, explica que a Energisa se prepara “com frequência para enfrentar as situações de contingência. Simulamos situações críticas, treinamos nossas equipes, definimos as responsabilidades para atuarmos com agilidade e segurança, minimizando os impactos se algo vier a acontecer. Torcemos sempre para que nada aconteça, mas precisamos estar sempre preparados para todas as situações”.

Visando diminuir a incidência e gravidade dos casos, a Energisa fez uma série de recomendações para a população nos dias chuvosos e de tempestades. Confira:

- Mantenha-se em local seguro e evite atividades ao ar livre;

- Retire os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas;

- Nunca utilize aparelho conectado à tomada durante temporais;

- Deixe para carregar o celular ou computador em outro momento e sempre opte por usar o notebook na bateria e pela rede Wi-Fi, dispensando o uso de fios;

- É aconselhável retirar os aparelhos eletrônicos das conexões com rede de telefonia, TV a cabo e antena externa, já que cabos telefônicos, cabos de TV por assinatura e fiação de antenas são capazes de conduzir a corrente elétrica dos raios até os aparelhos;

- Sempre que puder, instale dispositivos de proteção contra surtos elétricos e aterre a rede elétrica da residência ou comércio;

- Não utilize chuveiro, torneira elétrica, secador, chapinha etc. durante temporais;

- Quando ouvir os trovões, nunca fique em campo aberto, procure abrigo imediatamente em construções e feche os vidros e janelas;

- Evite ser o ponto mais alto das proximidades ou estar próximo dele, como coberturas de prédios;

- Não fique embaixo de árvores ou próximo a torres;

- Se estiver dentro de um carro feche as janelas e aguarde a tempestade passar para poder sair. O carro oferece uma boa proteção contra raios;- Não toque em fios caídos ou em objetos que estejam em contato com a rede elétrica, eles podem estar energizados. Mantenha distância e acione imediatamente a Energisa pelo telefone 0800 722 7272, WhatsApp Gisa pelo telefone (67) 99980-0698, aplicativo Energisa On, ou pelo site da distribuidora .

