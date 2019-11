Energisa desmente fake news e garante energia na final da Libertadores

A concessionária de Energia de Mato Grosso do Sul – Energisa desmentiu nesta sexta-feira (22) uma informação falsa compartilhada nas redes sociais de que o fornecimento do serviço seria interrompido neste sábado (23), interrompendo a transmissão da final da Libertadores em todo o estado.

Em nota, a empresa disse que não há manutenção programada da rede elétrica para sábado que possa causar a interrupção do fornecimento no horário do jogo.

“Trabalhamos para fornecer energia de qualidade e segura para que todos possam curtir o jogo ou a sua programação preferida. Vale lembrar que a Energisa sempre informa sobre os desligamentos para manutenção da rede por avisos oficiais em carros de som, rádios e veículos de comunicação”, informou na nota.

Veja abaixo a fake news espalhada em nas redes sociais:

“A ENERGISA - MS informa que em virtude do trabalho de manutenção da rede elétrica, a energia será desligada sábado 23/11/2019 em todo o estado, a partir das 16:00hrs voltando ao normal após as 20:00 hrs. Desejamos a todos os consumidores uma excelente Quinta-feira.

É a ENERGISA trabalhando sempre do lado da população”.

