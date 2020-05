Energisa doa cestas básicas para famílias carentes

Com o objetivo de auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade, que não recebem nenhum tipo de auxílio, a Energisa Mato Grosso do Sul e o projeto Casa da Solidariedade entregou 330 cestas básicas no último sábado (9).

“Precisamos nos unir e ajudar aqueles que estão passando dificuldades e também sensíveis por estarem distantes daqueles que mais amam. Apoiar a comunidade neste delicado momento é uma responsabilidade social que resgata o sentido de humanidade”, destacou Marcelo Vinhaes, diretor-presidente da Energisa MS.

A distribuição aconteceu no dia 9 para as famílias que entraram em contato com os voluntários do projeto e se cadastraram para receber as cestas. A maior parte delas residem no Jardim Itamaracá, Lagoa Dourada, Bairro Perpétuo Socorro, Cristo Redentor e Bairro Campo Alto. Os mantimentos doados são para suprir a necessidade básica com alimentos não perecíveis e produtos de higiene.

Neste período de isolamento social, a o ONG Casa da Solidariedade já distribuiu 265 cestas básicas, 250 kits de frutas, 700 marmitex e 172 kits de higiene pessoal. “As pessoas estão sensíveis às necessidades das outras e isso é crucial para o momento que estamos enfrentando. Precisamos fazer a nossa parte e toda ajuda é bem-vinda. Agradecemos a concessionária pelo apoio à nossa instituição”, enfatizou Wagner Pereira, fundador do Projeto Casa da Solidariedade.

Se você também deseja colaborar, pode entrar em contato pelo telefone (67) 9 9117-2352. A Casa da Solidariedade fica na Rua Simone Gomes Leal, 05, Bairro Jardim Itamaracá.

