Procon - Energisa e Águas lideram lista de reclamações não resolvidas

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), publicou nesta segunda-feira (16), uma lista com as maiores reclamações fundamentadas e não atendidas de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2019, onde a concessionária de energia de Mato Grosso do Sul, Energisa lidera o ranking com mais de 590 reclamações, seguida pela Águas Guariroba com 332 reclamações.

O ranking é em atendimento ao que prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC), e por ocasião das comemorações do Dia Internacional do Consumidor, no dia 15 de março.

A reclamação fundamentada é aquela onde pode ser demonstrada a legitimidade entre consumidor e fornecedor podendo ser apresentados documentos que possam assegurar sua veracidade, mas que não foram solucionadas pelo fornecedor.

Afirmar que uma reclamação é fundamentada ou não, é de inteira responsabilidade do Procon onde ela foi apresentada, seja ele estadual ou municipal, após realizada análise técnica observando os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

A determinação se uma reclamação é fundamentada ou não, passa por um processo bastante complexo de verificação. Apenas para se ter ideia, no decorrer do ano passado, exercício levado em consideração, o atendimento chegou a 31 894 e, desse total, 8 352 puderam ser considerados reclamações fundamentadas.

De acordo com levantamento realizado pelo setor de estatística do Procon Estadual, a Energisa M/S – Distribuidora de Energia S.A lidera o ranking de reclamações com 591 ocorrências seguida da Águas Guariroba com 332, evidenciando que as concessionarias de serviços públicos são a que menos atendem às necessidades do consumidor. Entretanto, entre os cinco primeiros mais reclamados figuram, também, Pernambucanas Financiadora S/A Crédito, Financiamento e Investimento (147), Nova Casas Bahia (133) e Telefônica do Brasil S.A. (128).

