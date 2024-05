Energisa é premiada como uma das 'Melhores Empresas para se Trabalhar'

Realizada pelo Instituto Great Place To Work (GPTW), a premiação de Melhores Empresas para se Trabalhar no Centro-Oeste, classificou a Energisa em 3° lugar pela práticas de gestão de pessoas.

A distribuidora concorreu com outras 150 organizações e pelo sétimo ano seguido desde que participa do ranking, conquistou premiação em todas as edições. "Em 2024 a Energisa completa 10 anos de atuação em Mato Grosso do Sul. O caminho percorrido até aqui demonstra o nosso compromisso com os colaboradores, sociedade e preparo para acompanhar o crescimento pujante do nosso estado. E um dos segredos para potencializar as ações da empresa é estar perto do time, escutar atentamente o que cada um tem a dizer e colocar em prática os nossos valores", ressalta o diretor-presidente da Energisa MS, Marcelo Vinhaes.

Analisando características como confiança, autonomia, alto desempenho e inovação na percepção do time, a pesquisa GPTW, realizada em março, apontou que 84% dos colaboradores consideram a empresa um excelente lugar para trabalhar.

Além de um trabalho contínuo e investimentos no sistema elétrico do estado, a distribuidora também desenvolve ações sociais, culturais, de sustentabilidade e valorização dos seus profissionais. Anualmente, são realizadas, em média, 80 mil horas de treinamentos, entre especialização, reciclagem, cursos funcionais, entre outros.

De acordo com a concessionária, foram gerados 200 empregos diretos em 2023, além dos empregos indiretos e programas de benefícios.

