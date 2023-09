Energisa faz cadastro de tarifa social e sorteios em ação no Paulo Coelho Machado

Ação da Energisa nesta terça, quarta e quinta feira na Associação de Moradores do bairro Paulo Coelho Machado contará com palestras, entrega de gibis, sorteio de geladeiras, cadastro de clientes na Tarifa Social de energia elétrica, substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas LED e exibição de filme.

As atividades começam às 8h30 até às 11h e das 13h às 16h na Associação de Moradores, localizada na Rua Catiguá, s/n, bairro Paulo Coelho Machado. No local, no dia 8 de setembro, às 17h30, haverá exibição de filme na Unidade Móvel Educacional, e às 18h30, haverá sorteio das cinco geladeiras para clientes cadastrados como baixa renda

Haverá ainda, hoje e amanhã na E.M. Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista, localizada na Rua Perciliana Barbosa Ferreira, 540, Paulo Coelho Machado, palestras na Unidade Móvel Educacional, com distribuição de materiais orientativos (gibi e fôlderes abordando dicas de conservação de energia e segurança nas instalações).

Para ter direito à tarifa social, que possibilita descontos de até 65% na fatura de energia, a família precisa estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), do governo federal. Além disso, é necessário ter renda familiar menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, ou de até três salários mínimos no caso de residências que possuam algum morador dependente de aparelho elétrico para manutenção da vida.

