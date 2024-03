O primeiro lugar no ranking das melhores distribuidoras de energia no país é da Energisa Mato Grosso do Sul. O vencedor do Prêmio ANEEL de Satisfação do Consumidor 2023 - IASC. Divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), foi divulgado nesta sexta-feira (22), em Brasília, através da pesquisa avalia a satisfação dos clientes de todas as regiões do Brasil.

Para o diretor-presidente da Energisa MS, Marcelo Vinhaes, a premiação demonstra o compromisso da distribuidora pela melhora na qualidade da distribuição de energia e do atendimento.“O cenário da distribuição de energia é desafiador e exige planejamento e investimento robusto. O Prêmio Aneel simboliza o reconhecimento ao trabalho de todo o nosso time, que está cada dia mais focado em melhorar o fornecimento de energia e também facilitar a vida dos nossos 1,14 milhão de clientes nos 74 municípios do estado”, afirma Vinhaes.

A concessionária conquistou as categorias da região Centro-Oeste acima de 30 mil unidades consumidoras e “Maior crescimento” entre as distribuidoras com 30 mil e 400 mil consumidores. Durante a pesquisa, as unidades distribuidoras são divididas em 13 categorias, incluindo região do país e pela quantidade de clientes atendidos – até 30 mil unidades consumidoras, acima de 30 mil, entre 30 mil e 400 mil, e acima de 400 mil. São premiadas, ainda, concessionárias e permissionárias na categoria Nacional e as que tiveram maior crescimento no ano.

Entre os investimentos mais recentes da empresa, estão na lista 14 novas subestações; incremento de 44,5% na potência instalada, aumento em mais de 48,5% do total de quilômetros de redes de transmissão e distribuição; atendimento de 2.873 unidades no Pantanal Sul-Mato-Grossense com o Projeto Ilumina Pantanal; premiações Abradee, GPTW, Qualidade da Gestão MS, entre outras.

A supervisora de Gestão Estratégica e da Qualidade da Energisa MS, Fabiana Monfilier, reforça a importância deste reconhecimento num momento em que todo esforço da distribuidora vem sendo percebido pelos clientes.

“Energia elétrica é essencial para o desenvolvimento econômico, segurança, qualidade de vida, bem-estar e conforto das pessoas e nossas equipes não medem esforços para atender os nossos clientes o mais rápido possível”, explica.

