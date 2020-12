Energisa investe R$ 6 mi em Programa de Eficiência Energética no MS

A Energisa entregou para algumas regiões do estado importantes obras realizadas pelo Programa de Eficiência Energética da Energisa (PEE). Regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).



Os projetos preveem a substituição de equipamentos antigos por novos, aptos ao consumo mais eficiente de energia elétrica. Essa mudança de comportamento é essencial para a preservação do meio ambiente, além de colaborar para a nossa economia financeira.

De janeiro até agora a Energisa realizou ações de eficiência energética em vários munícipios do Estado, como Corumbá, Costa Rica, Bonito, Camapuã, Chapadão do Sul, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Nova Alvorada do Sul, Rio Negro, Tacuru, Antonio João, Porto Murtinho e na Capital proporcionando com equipamentos eficientes e de nova tecnologia, uma redução dos impactos sociais e ambientais.



"Neste ano tão desafiador a Energisa seguiu com as entregas, principalmente as de impacto em sustentabilidade, a curto e longo prazo. O ganho da sociedade que cada vez mais se aproxima de condutas que promovem economia e proteção do planeta", avalia o diretor-presidente da Energisa em Mato Grosso do Sul, Marcelo Vinhaes.



No primeiro semestre do ano, o PEE com o objetivo de modernizar o sistema de Iluminação Pública, realizou a substituição de luminárias com lâmpadas vapor de sódio e seus reatores por luminárias de LED dos municípios de Bonito, Camapuã, Chapadão do Sul, Antonio João, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Nova Alvorada do Sul, Porto Murtinho e Rio Negro, com investimento de R$ 1,365 milhão.



Na área da saúde, a Energisa investiu através do Programa de Eficiência Energética um valor de R$ 2,187 milhões em entidades localizadas no Estado. As entidades que receberam as melhorias foram o Hospital Municipal São Sebastião, em Tacuru, Associação Beneficente de Corumbá (Santa Casa) e na Capital, Assistência Social e Cultural Evangélica (Hospital Evangélico), Associação Pestalozzi de Campo Grande e Fundação de Serviços de Saúde de MS (Hospital Regional de MS).



O Programa também realizou investimentos em locais considerados pontos turísticos de Campo Grande, como a Feira Central que recebeu melhorias nos sistemas de iluminação, além da substituição de equipamento de ar condicionado antigos por equipamentos mais eficientes com Selo Procel de Economia de Energia e instalação de sistema fotovoltaico, com investimento de R$ 430 mil.



Neste mês de dezembro foi finalizada a revitalização da iluminação pública do Parque dos Poderes em Campo Grande.

Com investimento de R$ 970 mil, a Energisa realizou a troca de luminárias convencionais por luminárias de LED. A Secretaria de Estado de Infraestrutura participou da assinatura para implementação do projeto. Além de mais eficiência na iluminação, com a substituição, a Energisa estima uma economia de energia de 1.046,57 MWh/ano, que poderiam atender 396 residências com consumo mensal de 220 kWh.







