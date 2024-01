Energisa já trabalha para restaurar fornecimento elétrico após tempestade na Capital

Uma forte tempestade, que veio acompanhada de ventos que ultrapassaram os 84 km/h, atingiu Campo Grande na tarde desta quinta-feira (4), causando danos e até mesmo a interrupção no fornecimento de energia elétrica na Capital.

O JD1 entrou em contato com a distribuidora, que afirmou em nota que já trabalha para restaurar, o mais rápido possível, o fornecimento de energia nas regiões atingidas.

“A empresa reforça o compromisso de atuar com segurança, a fim de normalizar, o quanto antes, o fornecimento de energia para os clientes nas localidades atingidas”, afirmou a nota da empresa.

Chuva causou estragos em vários pontos da Capital

A tempestade que atingiu a Capital no início da tarde de hoje causou interrupção no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e água que chega na altura da cintura em diversas regiões.

Houve também o registro de interrupção do fornecimento de energia elétrica em alguns bairros da região norte da Capital, como Nova Lima, Anache e Vida Nova.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também