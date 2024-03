Energisa realiza workshop para explicar mercado livre de energia; entenda

Marcelo Vinhaes e Roberta Godoi

Em uma conversa sobre as mudanças do setor elétrico, as equipes da Energisa realizaram um workshop para debater o mercado livre de energia. O encontro aconteceu na manhã desta terça-feira (5) no Espaço Energia, em Campo Grande.

O mercado livre de energia é a possibilidade do cliente comprar energia elétrica de outros fornecedores, além das tradicionais concessionárias, como a própria Energisa.

Nesta situação, o consumidor irá negociar a contratação diretamente com a comercializadora, como a (re)energisa, e poderá negociar detalhes como o preço, prazo e volume de acordo com a própria demanda. Dessa forma, o cliente teria como procurar o melhor preço para atender a necessidade da sua empresa.

Para atuar nesse cenário, o Grupo Energisa criou a (re)energisa, voltada para este novo momento de comercialização de energia.

Para entrar no mercado livre e escolher qual será a fornecedora de energia, é necessário atender algumas especificações, como estar ligado a média e alta tensão, que são aqueles clientes com a potência dos sistemas disponibilizados acima de 75 kW, como explica o diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes.

Além disso, o cliente pode escolher a fonte de energia que ele quer usar, como a solar, eólica e etc.

Os clientes que escolherem a (re)energisa, poderão ter desconto na conta de luz de até 30%, energia renovável, segurança e qualidade na distribuição.

O mercado livre de energia é promissor em Mato Grosso Sul, conforme destacou a vice-presidente de Soluções Energéticas, Roberta Godoi e ressaltou Vinhaes.

“Queremos ser a melhor opção para os clientes, com soluções no conceito one stop shop, com produtos diferenciados e a mesma credibilidade e qualidade que oferecemos ao longo de 119 anos de atuação no setor de energia. Mato Grosso do Sul é um território extremamente fértil para colocar em prática todas as nossas soluções. Aqui temos a oportunidade de auxiliar o agronegócio, atividade que move o PIB do país, e que cada vez mais tem se preocupado em utilizar energia limpa para reduzir o impacto da atividade no meio ambiente e propiciar economia.”, diz a vice-presidente de Soluções Energéticas do Grupo Energisa e líder da (re)energisa, Roberta Godoi.

