Energisa lança Plano Fixo de energia em Mato Grosso do Sul; veja

Nova modalidade permite que consumidores paguem o mesmo valor por até 12 meses

17 outubro 2025 - 17h11Carla Andréa
Conta de energia terá mudançasConta de energia terá mudanças   (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Energisa Mato Grosso do Sul lançou o Plano Fixo, um novo modelo de pagamento que permite aos consumidores manterem o mesmo valor na conta de energia por até 12 meses, independentemente das variações de consumo causadas por fatores como calor intenso ou uso de eletrodomésticos.

O projeto é pioneiro no país e integra o Sandbox Tarifário, iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que busca testar novas formas de cobrança mais previsíveis e adaptadas ao perfil de cada cliente.

A proposta utiliza o histórico de consumo dos últimos 12 meses de cada consumidor para definir o valor fixo da fatura, evitando surpresas nos meses de maior uso de energia.

O plano está disponível para clientes com pelo menos um ano de histórico de faturas e que não sejam beneficiários da Tarifa Social ou de geração distribuída, nas cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Paranaíba, Nova Andradina, Aquidauana e Coxim.

A adesão é gratuita e 100% digital, podendo ser feita pelo aplicativo Energisa ON ou pela agência digital. O participante pode cancelar o plano a qualquer momento e voltar ao modelo tradicional, sem cobrança adicional.

As inscrições vão até dezembro de 2025, e o faturamento fixo começa a valer a partir de janeiro de 2026, com vagas limitadas.

Os consumidores poderão escolher entre três períodos de acerto de saldo — trimestral, semestral ou anual. Caso tenham consumido menos do que o previsto, recebem crédito na fatura; se o consumo for maior, pagam a diferença.

Além da cobrança estável, os participantes receberão informes periódicos de consumo (mensais, trimestrais ou semestrais), mostrando o saldo entre energia contratada e consumida.

Também será possível optar por visualizar separadamente o custo das bandeiras tarifárias, como amarela ou vermelha, para incentivar o uso consciente.

O projeto é desenvolvido em parceria com a Essenz Soluções e supervisionado pela Aneel. Em março de 2026, uma nova fase de testes será iniciada, com outro grupo de consumidores, para avaliar diferenças de comportamento fora do período de verão.

Desde 2024, outros modelos tarifários também estão em teste em estados como São Paulo, Paraíba e Tocantins, incluindo a Tarifa Melhor Hora e a Tarifa Dinâmica Trimestral, ambas criadas para oferecer mais flexibilidade e transparência no uso da energia elétrica.

Mais informações sobre o Plano Fixo estão disponíveis no site.

Plan Black Out25

