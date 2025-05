Energisa leva serviços ao Bairro São Conrado durante ação da UEMS

A Energisa participará da 24ª edição do programa UEMS na Comunidade, neste sábado (17), levando serviços essenciais e ações educativas aos moradores do Jardim São Conrado, em Campo Grande.

O evento acontecerá das 8h às 13h na Escola Estadual Professora Elia França Cardoso, com entrada gratuita.

Como parceira da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), a concessionária de energia elétrica estará presente com uma série de atendimentos à população.

Entre os principais serviços oferecidos estão: negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica e troca de lâmpadas convencionais por modelos de LED, mais econômicos e sustentáveis. Além disso, será realizada uma palestra sobre o uso consciente e seguro da energia elétrica.

As ações fazem parte do programa Nossa Energia, desenvolvido pela Energisa dentro do Programa de Eficiência Energética (PEE), seguindo as diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O evento contará ainda com a participação de outras instituições públicas e privadas, oferecendo uma programação diversificada com atendimentos sociais, serviços de saúde e atividades educativas para toda a família.

