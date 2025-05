Energisa MS se destaca e tem melhor resultado entre distribuidoras do Centro-Oeste

O Grupo Energisa foi homenageado em comemoração aos seus 120 anos de fundação com a distribuidora de Mato Grosso do Sul conquistando o melhor resultado do Prêmio ANEEL na região Centro-Oeste, considerando as distribuidoras acima de 400 mil consumidores.



Em meio a parlamentares, representantes de entidades do setor e executivos da empresa, o presidente de honra do Conselho de Administração da Energisa, Ivan Botelho, relembrou a trajetória da companhia desde sua origem no interior de Minas Gerais, enfatizando o espírito empreendedor dos fundadores. “Nosso lema - Trabalho, Competência e Honestidade - nos levou ao crescimento de uma pequena empresa, do interior de Minas Gerais a uma das maiores empresas de Energia do Brasil”, disse.



O CEO da companhia, Ricardo Botelho, ressaltou a importância da parceria com o poder público e o papel fundamental dos marcos legais e regulatórios para viabilizar investimentos de longo prazo no setor elétrico. “É com base nessa segurança jurídica e regulatória que investimos, quase R$ 30 bilhões, apenas entre 2021 e 2025, para garantir que a melhor energia chegue até o nosso cliente, seja nos grandes centros urbanos, zona rural até as áreas isoladas da Amazônia Legal e do Pantanal”, ressaltou.



O bioma Pantanal foi relembrado também por alguns parlamentares quando citado em dois exemplos que aliam inovação, transformação energética e sustentabilidade. Um deles é o ninho artificial de tuiuiú, em Corumbá (MS). A estrutura feita de metal foi construída no lugar do original, que ficava no alto de um ipê às margens da BR-262, devastado durante as queimadas na região em 2020.



O outro exemplo é o projeto Ilumina Pantanal, em parceria com o governo federal e de Mato Grosso do Sul. Desde sua implantação, há quatro anos, cerca de 3 mil famílias passaram a contar com luz elétrica por meio de sistemas individuais de geração solar fotovoltaica e armazenamento da energia excedente em baterias de lítio.



“Nós contribuímos com o desenvolvimento regional levando eficiência energética. São iniciativas que ficam para sempre em nossa memória, quando lembramos por exemplo da felicidade de alguns ribeirinhos em beber água gelada pela primeira vez, assistir uma televisão, entre outros confortos que a energia elétrica proporciona e às vezes nem nos damos conta”, relembra o diretor-presidente da Energisa MS, Paulo Roberto dos Santos.

Com a mesma empolgação, ele fala do Prêmio Aneel. “O Prêmio leva em conta o desempenho que as companhias de energia tiveram ao longo de 2024. Ser reconhecida como a melhor do Centro-Oeste, entre as distribuidoras acima de 400 mil consumidores, mostra que a Energisa Mato Grosso do Sul está no rumo certo. O resultado simboliza o reconhecimento ao trabalho de todo o nosso time. O objetivo é estarmos cada vez mais atentos às necessidades do nosso cliente e aprimorarmos ainda mais os nossos processos”, diz.

Para este ano, a Energisa MS prevê um aporte de R$ 771 milhões em investimentos. O foco dos aportes será em reforço do sistema elétrico, com obras como a construção de subestações em Japorã e Campo Grande; e ampliação das subestações de Bodoquena, Ribas do Rio Pardo e Maracaju.





