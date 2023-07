Energisa MS tem reconhecimento nacional

A Concessionária de energia de Mato Grosso do Sul venceu nesta quinta-feira (27), o Prêmio Abradee 2023 entregue pela Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica em cerimônia realizada no Clube Naval, em Brasília.

A Energisa MS foi eleita a melhor distribuidora de energia do Brasil entre as empresas com mais de 500 mil clientes das regiões Norte e Centro-oeste. A Concessionária de Mato Grosso do Sul também conquistou o segundo lugar nas categorias gestão econômico-financeira e evolução do desempenho. A premiação é referência no setor por incentivar as melhores práticas entre as empresas, com foco na melhoria do serviço oferecido para a população.

A Abradee avaliou empresas divididas em dois grupos: com mais de 500 mil clientes e menos de 500 mil. A análise também considerou o desempenho por regiões e pelas seguintes categorias: responsabilidade socioambiental; avaliação pelo cliente; gestão operacional; gestão econômico-financeira; e evolução de desempenho. O Prêmio Abradee é realizado desde 1999.

Marcelo Vinhaes, diretor-presidente Energisa

O diretor-presidente da Energisa MS, Marcelo Vinhaes destacou trabalho pelo cliente, pelo time, gestão e resultados. "Nós temos muita preocupação de atender bem o nosso cliente, com foco muito grande em gestão, em resultado e em ter um time integrado e feliz. Esse reconhecimento como melhor empresa do Norte e Centro-Oeste é consequência desse trabalho".

Com 1,1 milhão de clientes e gerando energia elétrica para 74 municípios, desde que chegou ao Mato Grosso do Sul, em 2014, a Energisa já investiu cerca de R$ 3,8 bilhões em projetos para melhorar os serviços de distribuição de energia elétrica.

Entre as principais ações estão: 14 novas subestações, incremento de 43% na potência instalada, aumento em mais de 63% do total de km de redes de transmissão e distribuição, atendimento de 2.890 unidades no Pantanal Sul-Mato-Grossense com o Projeto Ilumina Pantanal.

