Energisa oferece parcelamento de fatura em até 24 vezes ou descontos de até 50%

A Energisa oferece uma nova oportunidade para os clientes quitarem débitos com condições de pagamento diferenciadas, até o dia 18 de agosto deste ano. Será possível efetuar o parcelamento da dívida em até 24 vezes.

De acordo com a concessionária, quem optar por realizar o pagamento à vista poderá chegar até 50% de desconto, para quem estiver com faturas em atraso por mais de 30 dias. “Esses descontos são aplicados em cima dos juros, multa e correção monetária”, explicou Artur Gandra, gerente comercial da Energisa MS.

A campanha é voltada a todos os clientes das distribuidoras da Energisa: Residencial, Rural, Comercial e Industrial, atendidos em baixa tensão. Além da flexibilidade nas condições de pagamento, a negociação de dívidas pode ser feita de forma totalmente digital, sem necessidade de deslocamento do cliente até uma agência.

Como negociar?

Quem estiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato pelos canais de atendimento como o WhatsApp da Gisa, aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais) e o site. É necessário ter em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG).

“Queremos facilitar a vida do cliente, por isso estamos oferecendo condições especiais de parcelamento e, também, analisando a situação de cada um para chegar na melhor negociação possível. Nosso objetivo é que todos possam quitar suas dívidas”, reforçou Gandra.

Canais digitais

Aplicativo Energisa On (disponível para iOS e Android);

Site: www.energisa.com.br;

Call Center: 0800 722 7272.

