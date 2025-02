Energisa premia clientes com dois anos de conta grátis em promoção válida até fevereiro

A promoção "Dois Anos de Conta Grátis" da Energisa tem garantido uma grande ajuda para clientes de Mato Grosso do Sul, e em 2024, sete sortudos foram premiados, entre eles Ana Paula de Andrade Silva, de Campo Grande.

Ela, que estava enfrentando um momento financeiro delicado e desempregada, recebeu a notícia da vitória como um alívio: "Ganhei num momento muito difícil da minha vida financeira, estava desempregada. Eu acreditei, participei e ganhei", afirmou.

A promoção continua aberta para novos participantes, e os clientes têm até o dia 28 de fevereiro para concorrer ao prêmio. Para participar, basta pagar a fatura de energia da Energisa com Pix ou débito automático e fazer o cadastro no site.

Quem já participou em edições anteriores, deve atualizar seus dados e aceitar o novo regulamento da campanha.

O pagamento via Pix é simples e pode ser feito de duas formas: escaneando o QR Code impresso na conta, ou utilizando a opção “Pix Copia e Cola” no aplicativo bancário ou internet banking.

