Energisa promove visita de 109 crianças na sede da concessionária

Em clima de fim de ano, a Energisa prepara uma integração pra lá de especial entre colaboradores e filhos na sede da empresa. Nesta sexta-feira (15), a Concessionária vai receber um grupo de 109 crianças de 5 a 12 anos com uma programação que envolve recepção animada, oficina de pintura com a artista plástica, Ana Ruas, fotografia com uniforme de eletricista, dicas de consumo consciente, segurança na rede elétrica, lanche e uma visita ao departamento dos pais.

“A proposta é aproximar a família do ambiente de trabalho dos pais. Quem tem pai eletricista de campo, por exemplo, vai ter a experiência de falar em tempo real com o colaborador, pelo rádio. Também vamos mostrar as viaturas que os eletricistas utilizam para atender as ocorrências e os equipamentos de proteção individual. Quem sabe isso até não desperta na criança a mesma vocação do pai?”, diz a gerente de Recursos Humanos da Energisa, Luciana Marteningue Bernardi.

A visita das crianças, pelo programa Energisa e Família acontece na sexta-feira, das 13h às 17h, na sede da empresa na Avenida Gury Marques, 8000, saída para São Paulo.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também