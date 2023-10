Energisa quer atingir R$ 3,5 bi em investimentos até o fim do ano

Desde que assumiu a concessão de energia em Mato Grosso do Sul, em 2014, a Energisa já fez diversos investimentos nesse período, e até o fim do ano a empresa deverá chegar a mais de R$ 3,5 bilhões em melhorias para os 74 municípios atendidos.



Entre as principais ações estão: 14 novas subestações, incremento de 44% na potência instalada, aumento em mais de 65% do total de quilômetros de redes de transmissão e distribuição, atendimento de 2.890 unidades no Pantanal Sul-Mato-Grossense com o Projeto Ilumina Pantanal, que completou dois anos em 2023.



“Temos investido de forma robusta em Mato Grosso do Sul para que o consumidor final sinta diferença no serviço prestado. Isso já tem se traduzido em números. Já tivemos a redução de mais de 24% da média de horas que o cliente ficou sem luz (indicador DEC), queda de 41% no número de vezes que o fornecimento foi interrompido (indicador FEC) e de 35% nas perdas de energia durante todo esse período”, afirma o diretor-presidente da Energisa em Mato Grosso do Sul, Marcelo Vinhaes.

Projetos



A Energisa investiu até agora mais de R$ 110 milhões em Projetos de Eficiência Energética, que beneficiam hospitais, escolas, postos de saúde, delegacias de polícia, parques, instituições, entre outros setores.



Já o projeto “Nossa Energia”, desenvolvido para as comunidades de baixo poder aquisitivo, tem estimulado o uso eficiente e seguro de energia elétrica.



Todos os consumidores cadastrados na Tarifa Social da Energia Elétrica podem fazer a troca de lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes por lâmpadas LED, além de participar de palestras e dinâmicas realizadas nas duas Unidades Móveis Educacionais da Energisa.



A Energisa também tem levado iniciativas sociais ao interior do Pantanal, com distribuição de roupas e alimentos, além da doação de 600 geladeiras entregues por meio do Programa de Eficiência Energética.



Todo esse trabalho, de um time integrado, resultou em pelo menos 29 premiações em âmbito regional e nacional nesses nove anos. "Entendemos que a energia é imprescindível para o desenvolvimento econômico e social das cidades e comunidades nas quais estamos inseridos", finalizou Vinhaes.

Deixe seu Comentário

Leia Também