Energisa rebate Procon e fala em reclamações improcedentes

A concessionária de energia elétrica de Mato Grosso do Sul - Energisa - rebateu a informação divulgada pela Superintendência para a Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) de que a empresa lidera o índice de reclamações dos clientes no Estado.

O levantamento com dados dos meses entre janeiro e outubro deste ano, revelou um total de 15.565 ocorrências, contabilizada por meio do telefone e de reclamações generalizadas. A Energisa, segundo o PROCON, sendo 900 reclamações de clientes da concessionária de energia.

De acordo com a Energisa, o ranking do Procon considera em seu número, além das reclamações, os atendimentos e orientações realizadas ao cliente. “O ranking apresenta ainda um elevado número de reclamações improcedentes, bem como reclamações duplicadas”, consta em nota encaminhada ao JD1 Notícias.

“Ajustando o número no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), base dados que é utilizada pelo próprio Procon, o número correto seria:

(+) Número Considerado no Ranking pelo PROCON - 900

(-) Atendimentos e Orientações (Não são reclamações) - 301

(-) Reclamações Improcedentes e arquivadas (Foram todas respondidas e não existia procedência) - 222

(-) Reclamações Duplicadas ou Triplicadas - 145

Número Real do Ranking - 232.

A distribuidora reforça ainda que o ranking em número absoluto não representa a eficiência das empresas, pois empresas que tem poucos clientes são comparadas a empresas que atendem milhões de clientes, como é o caso da Energisa. Se considerarmos, portanto, os ajustes citados acima, a posição da empresa no ranking seria substancialmente alterada”, conclui a concessionária.

