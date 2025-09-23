Menu
Energisa restabelece energia para mais de 90% dos clientes afetados por tempestade

Os serviços continuarão ao longo da noite. Os prejuízos ainda serão calculados.

23 setembro 2025 - 18h10Taynara Menezes    atualizado em 23/09/2025 às 18h11
Duvidas podem ser sanadas pelos canais de atendimentoDuvidas podem ser sanadas pelos canais de atendimento   (Divulgação/Energisa)

O fornecimento de energia elétrica já foi normalizado para mais de 90% dos clientes que tiveram o serviço interrompido devido à forte tempestade que atingiu Mato Grosso do Sul, segundo a Energisa. Os serviços continuarão ao longo da noite. Os prejuízos ainda serão calculados. 

Segundo a concessionária, equipes triplicadas seguem atuando de forma ininterrupta nas áreas mais afetadas, e os serviços de reparo continuarão ao longo da noite, até que todos os consumidores tenham o fornecimento retomado. A empresa ainda não estimou o total dos prejuízos causados pela instabilidade climática.

“Neste momento, a prioridade é normalizar o fornecimento de energia para todos os sul-mato-grossenses”, informou a distribuidora em nota.

A Energisa também reforça a importância de manter distância de cabos rompidos ou objetos caídos sobre a rede elétrica. A população não deve se aproximar nem tentar fazer a remoção por conta própria.

Em caso de ocorrências, os contatos oficiais são: WhatsApp Gisa: (67) 99980-0698 - Aplicativo: Energisa On - Call Center: 0800 722 7272

