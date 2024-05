Entidades do agro de Mato Grosso do Sul arrecadam doações em prol do RS

Junto com associações parceiras, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), disponibiliza um ponto de coleta, além de uma conta Pix para doações de valores em dinheiro para ajudar a população do Rio Grande do Sul.

As doações, em qualquer valor, podem ser feitas via pix por meio da chave [email protected]. A sede da Famasul também é um ponto de coleta para água mineral e produtos de limpeza. O endereço da Casa Rural é: Rua Marcino dos Santos, 401, bairro Chácara Cachoeira, Campo Grande (MS).

Fazem parte da parceria na arrecadação de donativos os sindicatos rurais, ABPO, Acrissul, Ampasul, APAI/MS, Aprosoja/MS, Asumas, Asmaco, Avimasul, Novilho Precoce/MS, Reflore/MS, Sodepan, e Sulcanas.

Clique no link e veja outros pontos para fazer doações em Campo Grande.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também