Riedel anuncia "Novo Municipalismo" em entrevista

O andamento das obras da Ponte Biocêanica, os investimentos na saúde primária e apoio político durante o período eleitoral foram alguns dos assuntos abordados pelo governador Eduardo Riedel na manhã desta quarta-feira (31), em entrevista ao programa ‘Boca do Povo’ da Rádio Difusora Pantanal.

Riedel apontou o objetivo traçado durante a participação do Fórum de Governadores Brasil Central e 2° Prêmio de Boas Práticas do Consórcio Brasil Central, quando reforçou o compromisso de acabar com a pobreza em Mato Grosso do Sul

“Estamos atravessando um bom momento econômico, um estado que cresce acima da média brasileira, tem um dos melhores índices de desemprego, 4° menor do país, mas isso não nos permite acomodar em ter pobreza extrema no estado, a política pública tem que chegar com distribuição de renda adequada para segurança alimentar. O Mais Social atende em torno de 60 mil famílias, e existem mais de 40 mil famílias invisíveis que não estão em programa nenhum, que não tem acesso aos centros sociais dos municípios e nós vamos chegar até elas e resgatar essas famílias”.

Em Campo Grande, o governador reforçou que são 15 mil famílias em condição vulnerável.

Secretariado

Em relação a mudança no primeiro escalão que troca Pedro Caravina por Rodrigo Perez na Secretaria de Governo, o governador frisou que a medida é focada na gestão. “No momento o deputado Caravina, que fez uma grande contribuição para o Governo no 1° ano, como deputado vai entrar em ano eleitoral, ele retorna à Assembleia para poder ter mais flexibilidade de caminhar em suas bases eleitorais e a troca pelo Rodrigo nos garante que na Segov tenhamos foco no Governo”.

Já Ana Nardes, Secretária de Administração, já havia pedido desde o ano passado para deixar o comando da pasta, mas permaneceu a pedido de Riedel para concluir os processos já iniciados. “Vamos colocar outra pessoa até semana que vem para dar sequência aos trabalhos da Sad”, afirmou.



Ano eleitoral

No início deste ano, Riedel deve lançar o MS Ativo, que promete um “Novo Municipalismo”, direcionado para além das obras estruturantes, uma maior integração na educação, assistência social e na atenção primária, tudo isso valorizando a relação com os executivos municipais.

Eduardo Riedel alega que dará sequência ao planejamento e irá percorrer os municípios conversando com os candidatos.

Sobre quem irá apoiar para a Prefeitura de Campo Grande, o tucano afirma que seguirá o partido. “A gente tem um grupo político e o deputado federal, Beto Pereira é o candidato do partido ao qual eu pertenço, ele tem essa legitimidade, dentro do partido já existe essa consciência e essa análise, então naturalmente a gente vai apoiar essa candidatura dele pela aliança que temos dentro do partido em MS”.

“E assim vai ser em todo o Mato Grosso do Sul, seja pelos candidatos do partido, seja pelos aliados. Temos que separar apoio político do apoio do Governo no Município. Vamos continuar apoiando as cidades”, destacou.

Rota Bioceânica

O governador prevê que o fim da obra da ponte no projeto geral termine no prazo de 1 ano e meio. “Esse ano vamos licitar um segundo porto em Porto Murtinho e ano que vem temos o fim da construção da ponte que muda toda a geopolítica do estado na América do sul em relação a outros países”.

Ainda conforme o mandatário, o cronograma não está atrasado. “Vamos caminhar para 50% das obras levantadas, em no máximo 1 ano e meio vamos ter ela concluída”.

Reforma da Previdência

Nesta manhã o governador terá uma reunião com o coordenador geral do Fórum de Servidores, Fabiano Reis, com propostas para diminuir as perdas e prejuízos dos servidores estaduais com reforma da previdência estadual.

“É um assunto que atinge o Brasil, é muito profundo e complexo. O Brasil formou um processo na sua previdência pública que criou um déficit financeiro para a sociedade, mas o estado paga 28% para previdência, aumentamos de 25% pra 28%. Na reforma da previdência que teve lá atrás foi para 14% a contribuição do servidor, temos que ter maturidade para encontrarmos os caminhos e sermos justos com o servidor”, concluiu.

O plano para compensar os agentes comunitários, a pavimentação da estrada MS-345 que dá acesso a Aldeia Limão Verde em Aquidauana e a retomada de obras paradas em Miranda também foram pontos abordados em que o governador prometeu acompanhar em 2024.

