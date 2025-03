Envolvido em homicídio com embarcação volta para cargo na Casa Civil em MS

Nivaldo Thiago foi nomeado, em publicação do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (18), no cargo de assessor especial I, na Secretaria Estado da Casa Civil. O servidor é réu por homicídio após o acidente que vitimou Carlos Américo Duarte em 1° de maio de 2021.



Conforme o processo que tramita na Justiça de 1° grau na Vara Criminal de Aquidauana, após ingerir bebida alcoólica e sem possuir a habilitação, Nivaldo pilotava a embarcação "Mamba Negra" em alta velocidade quando, ao fazer uma curva do leito do Rio Aquidauana, na região conhecida como Touro Morto, encontros dos rios Miranda e Aquidauana, atingiu o pescador, Carlos Américo que navegava em sentido contrário.

Após o acidente, o ex-servidor público fugiu do local sem prestar os primeiros socorros, mas foi parado em posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-262, onde se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas admitiu aos policiais ter tomado ingerido quatro garrafas de cerveja.



A audiência de continuação do ex-servidor público no Fórum de Aquidauana ficou agendada para o dia 23 de abril para oitiva de Gilberto, Bruna, Maiara, Waldir, Bruno, José Antônio e Ariovaldo, bem como interrogatório do réu.

Conforme a Tabela de Remuneração do Governo do Estado, na Lei Nº 6.036, DE 1º DE JANEIRO DE 2023, a função em comissão na Administração Superior e Assessoramento, símbolo CCA-02, no qual foi nomeado, tem vencimento de R$ 11.200,00.



