Vídeo: Envolvidos em briga por imóvel confrontam versão divulgada

Os envolvidos na briga familiar que foi filmada e viralizou nas redes sociais na última semana, Marcia Cavalcanti da Silva Benites, 47 anos, e seus dois filho Kelvyn Benites, 27 anos e Heryc Benites, 25 anos, gravaram um vídeo explicando outra versão dos fatos.

Márcia conta no vídeo que no dia do ocorrido, ela teria chamado os filhos para irem até o imóvel que pertence a ela por medo do que Cléber, 47 anos e Lucas Benites 72 anos, poderiam fazer.

A mulher conta que viveu 26 anos com o filho de Lucas Benites, que era agressivo e batia nela e nos filhos, e que após se separar ganhou o direito de posse da residência onde ocorreu a briga. “A casa estava alugada, eu tinha uma medida protetiva contra meu ex, porque eu tinha medo dessa família que passava todo dia em frente à casa para me vigiar. Meu inquilino saiu no sábado, e na quarta de manhã, eles arrombaram a casa, passando por cima da ordem do juiz”, destaca Márcia.

Segundo ela, uma vizinha avisou que Lucas e Cléber estariam na casa, então Márcia chamou os dois filhos para irem com ela até o local. “Eles foram me defender”, alega. “O que não aparece no vídeo é que meu sogro me pega pelo braço, me empurra contra o portão, meu cunhado deu o primeiro tapa no meu filho que não tinha feito nada”, relata a mulher que depois de ser agredida os filhos agiram também com violência, “Eu errei, não devia ter envolvido os meninos nisso”.

Heryc comenta que agiu para defender a mãe das agressões. “A gente perdeu o controle, mas se coloque no nosso lugar, se fosse sua mãe, sua esposa ou filha garanto que vocês fariam o mesmo”, declara em vídeo.

Ele ainda explica que contrariando uma matéria veiculada na televisão, a caminhonete que eles usaram para sair do local não era roubada, e chega a mostrar o registro da placa do veículo.

Veja a resposta dada por Márcia e os filhos:

Caso

De acordo com a ocorrência registrada na tarde da última quarta-feira (4), os empresários, Kelvyn e Heryc acusam o tio Cléber Benites e o avô, Lucas Benites, de se apropriarem de uma residência que era de Márcia, e filmarem parte das agressões dos dois apenas para manchar a empresa dos irmãos.

Já na versão do tio e do avô, eles contam que a residência pertence à Lucas que foi até o local na quarta-feira para tirar fotos, e quando Cléber chegou ao local para acompanhar o pai, viu os sobrinhos Heryc e Kelvyn já agredindo o avô.

Confira o vídeo da briga que foi divulgado:

