Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio

O parlamentar segue no exercício regular do mandato; ambulante tem extensa ficha criminal

10 janeiro 2026 - 17h51Redação     atualizado em 10/01/2026 às 18h01
Caso aconteceu em dezembro.Caso aconteceu em dezembro.  

A Polícia Civil de Corumbá concluiu a apuração do episódio ocorrido no dia 27 de dezembro de 2025, envolvendo o vereador Élio Moreira Júnior e um vendedor ambulante, por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Após a análise dos depoimentos, vídeos e demais elementos reunidos no procedimento, o delegado responsável pelo caso encaminhou o TCO ao Juizado Especial Criminal, órgão competente para julgar infrações de menor potencial ofensivo, conforme prevê a legislação.

Versão do vereador Élio

Em seu depoimento, o vereador Élio Moreira Júnior afirmou que houve um momento de exaltação após o ambulante ofender sua esposa, chamando-a de “vagabunda”, o que teria motivado sua reação emocional.

Ele reconheceu que perdeu a cabeça ao quebrar o isopor do vendedor, mas declarou que se arrepende do ato e que esse tipo de conduta não reflete sua postura pessoal nem a forma como resolve seus problemas na vida.

Envolvidos

Vereador Élio Moreira Júnior

Élio Moreira Júnior é vereador em Corumbá e empresário do ramo comercial. Ele compareceu à delegacia, prestou esclarecimentos e teve sua conduta analisada pela Polícia Civil.

O parlamentar segue no exercício regular do mandato. 

Vendedor ambulante

O vendedor ambulante envolvido no caso também teve sua conduta analisada e o mesmo consta com uma ficha criminal extensa de violência doméstica, tráfico de drogas,  entre outros. 

Esses antecedentes constam em certidões oficiais do sistema judiciário, juntadas aos autos.

O que acontece agora

Com o encerramento da fase policial, o TCO foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal, que deverá analisar o caso e decidir entre arquivamento, proposta de acordo ou eventual responsabilização, conforme previsto na Lei dos Juizados Especiais.

