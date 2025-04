Equipe do Sesi MS fica em terceiro lugar em torneio de robótica nos EUA

A equipe Tech Vikings, da Escola Sesi de Naviraí, ficou em terceiro lugar na RoboCup Junior Super Regional Américas, na cidade de Mercersburg, no estado da Pensilvâniano Estados Unidos, que aconteceu nesta segunda-feira (28), na categoria Primary Rescue Line.

O torneio reuniu equipes das Américas do Norte, Central e do Sul, que participaram da competição que envolve tecnologias e competências do futuro. Os brasileiros competiram na modalidade onde os robôs têm a missão simulada de resgatar pessoas em situações de risco de vida.

Gabriel, que faz parte da Tech Vikings, contou que o torneio permitiu que a equipe pudesse experimentar experiências únicas, além de destacar o esforço para que eles pudessem sair da competição com o terceiro lugar.

“Treinamos nosso inglês, tiramos fotos, experimentamos comidas novas e hábitos que são bem diferentes do Brasil. Ao final, conseguimos ficar em terceiro lugar. Nossa primeira vez participando e já conseguimos esse resultado, mas não foi fácil. Tivemos de treinar vários meses para aperfeiçoar o robô, testando, errando e aprendendo para chegarmos a esse nível”, comentou.

Para Miguel, esse prêmio serve como incentivo para ele continuar na robótica. “A montagem do robô foi muito complexa até aqui, fomos aprimorando, aprendendo e aperfeiçoando para conseguir atingir o resultado que queríamos. Graças a Deus conquistamos o terceiro lugar no Super Regional das Américas da Robocup2025”, contou.

O professor Anderson Douglas da Rocha Souza, que coordenou os alunos na RoboCup, disse estar com o sentimento de dever cumprido. “Foram muitos dias de trabalho, treino e mais treino, e os frutos vieram. Ver os resultados desses meninos nessa temporada é algo incrível. Tenho muito a agradecer à Rede Sesi por cada momento, e agradeço mais ainda a confiança dos pais na educação tecnológica do Sesi. Com muito trabalho e dedicação do time, os resultados aparecem. Primeiro lugar no Estado, segundo lugar no Brasil e terceiro lugar das Américas”, afirmou.

A mãe de Miguel, Cristina Siqueira Botelho, demonstrou o orgulho do filho ao vê-lo entrando para o pódio. “Ficamos extremamente felizes e orgulhosos, foi muita emoção. O Miguel com apenas 12 anos já conquistando o mundo, isso é gratificante para nós, pais. E para mim, como mãe, foi uma experiência incrível e emocionante, poder acompanhar e ver a evolução do Miguel nessa competição tão grandiosa nos Estados Unidos”, comentou.

