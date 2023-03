ERRATA: Amarildo segue vivo, mas em estado grave

O deputado estadual Amarildo Cruz segue internado em estado grave na UTI do Hospital Proncor em Campo Grande, conforme informações de amigos e colegas.



Chegou a circular uma informação errônea de que o parlamentar havia falecido na manhã desta quinta-feira (16), no entanto notícia foi desmentida até mesmo por Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) em grupos da internet.

Vários sites de notícia de Campo Grande e do interior chegaram a informar a morte, inclusive o JD1. O chefe de gabinete do deputado reforçou que Amarildo continua em estado que "inspira cuidados".

Internação

O parlamentar foi internado às pressas na madrugada de ontem (16) na UTI do Hospital Proncor em Campo Grande, e chegou a ser intubado na noite desta quarta-feira (16), após uma parada cardiorrespiratória. Amarildo foi reanimado e passou por sessão de diálise — processo que é necessário quando os rins não estão funcionando adequadamente.

Em dezembro de 2022, o parlamentar foi internado devido um problema crônico de pedra na vesícula retirada dos cálculos do suco biliar. A suspeita, dessa vez, é que ele tenha sido acometido por miocardite, infecção causada por bactérias no coração.

