A unidade do Atacadão, da avenida Costa e Silva, não foi notificada pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, por aumentar o preço do fardo do feijão, sem justificativa, conforme noticiado na última sexta-feira (17).

Quem recebeu a notificação do órgão fiscalizador foi a distribuidora Centro Oeste, que comercializou, à unidade atacadista citada, a preços comprovadamente superiores aos praticados em janeiro, antes dos problemas causados pelo novo coronavírus.

Com a denúncia, fiscais do Procon-MS foram à unidade do Atacadão, solicitaram notas fiscais referentes aos meses do aumento e comprovaram a irregularidade da distribuidora. Diante do fato, foi expedida notificação à distribuidora exigindo explicações e esclarecimentos a respeito das razões que levaram ao aumento. O não cumprimento das exigências no prazo previsto levará o Procon/MS a adotar sanções administrativas em relação a Centro Oeste.

O Atacadão, neste caso, apenas entrou para provar o aumento da distribuidora.

Deixe seu Comentário

Leia Também