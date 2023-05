Gestão de agências reguladoras é tema de seminário da AGEMS no Bioparque

O Bioparque Pantanal recebe a segunda edição do ciclo de seminários: gestão de conflitos pelas agências reguladoras, evento realizado pela Agência de Regulação do Mato Grosso do Sul (Agems) no próximo dia 26 de maio.

“Assim como nas últimas edições, estamos com grandes expectativas para esse seminário e com certeza será um momento de muito aprendizado que servirá de capacitação no desenvolvimento do setor público do nosso Estado”, explica o diretor-presidente da AGEMS e anfitrião do evento, Carlos Alberto de Assis.

Este ano, o seminário terá o tema: O Papel da Regulação no Desenvolvimento Sustentável dos Estados, abordado por dois grandes especialistas no assunto, o diretor-presidente da Associação Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR) Vinicius Fuzeira de Sá e Benevides e a doutora em ciências econômicas, Cristiane Alkmin Junqueira Schimidt, que vão debater o desenvolvimento sustentável e econômico dentro do ambiente regulatório em Mato Grosso do Sul.

Doutora Cristiane Alkmin e o diretor-presidente da ABAR, Vinicius de Sá



O evento também contará com a presença do governador do Estado, Eduardo Riedel, o secretário Jaime Verruck como um dos moderadores e o secretário Pedro Caravina.

Moderadores

O seminário contará com dois grandes moderadores. No primeiro painel, que tratará sobre o papel da regulação no desenvolvimento sustentável dos estados, a moderadora será a Procuradora-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, Ana Carolina Ali Garcia.

Para o segundo painel, desenvolvimento econômico e ambiente regulatório, o moderador será Jaime Verruck, Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar. Verruck é Economista, mestre em Economia Rural pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), doutor em Desenvolvimento e Planejamento Territorial e possui cursos de formação executiva em Estratégias e Inovação pelo INSEAD/França.

Serviço

Seminário: O Papel da Regulação no Desenvolvimento Sustentável dos Estados

Data: 26/05/2023

Horário: 8h30

Local: Bioparque Pantanal - Av. Afonso Pena 6.277

Deixe seu Comentário

Leia Também