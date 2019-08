Escola da Reme faz festa cultural na capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A escola municipal Professor Licurgo de Oliveria Bastos, realizou no sábado (10), afesta “Campo Grande 120 anos, uma cidade multicultural”, que contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad.

A festa já é tradição da unidade escolar e este ano os alunos da Educação Infantil ao 9° Ano foram os protagonistas. A diretora Claudeci de Almeida explicou que nos anos anteriores sempre convidou representantes de etnias e colônias que contribuíram com o desenvolvimento da cidade, para realizarem as atividades culturais, mas nesta edição foram as crianças que brilharam nas apresentações.

Houve apresentação da fanfarra da escola, seguida do Trio Rafael Bêndo, Evelyn Lechuga e Marcos Assunção, além de Waldir Rosa, Edson Galvão e Maria Luiza, que cantaram músicas regionais e MPB.

O ritmo sertanejo, marcante em nossa região, foi representado pela dupla Lucas e Evandro. “Todas as apresentações foram pensadas visando contagiar com diferentes ritmos o público visitante. O importante é que os alunos puderam refletir sobre toda essa vivência, sem deixar adormecer nossa cultura. Nosso papel é deixar vivas nossas tradições”, enfatizou Claudeci.

Tradições

Além de mostrar os diferentes povos que moram em Campo Grande e suas contribuições culturais, a festa também focou na história da unidade, que completa 39 anos no dia 26 de agosto e conta com 1,8 mil alunos. Essa trajetória foi contada por meio de murais e fotos, que se misturavam com a história da Capital.

