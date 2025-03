Escola de mÃºsica da UFMS oferece mais de 300 vagas para aulas teÃ³ricas e prÃ¡ticas

A Escola de Música da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) está com as inscrições abertas para o estudo de instrumentos musicais, participação em coros e revisão teórica pré-vestibular. Ao todo, são 375 vagas e os interessados podem se inscrever até o dia 10 de março pela internet.

As aulas serão coletivas e ocorrerão no prédio do Curso de Música da UFMS, na Cidade Universitária, em Campo Grande. As atividades iniciam no dia 15 de março e seguem até o dia 15 de julho.

Há vagas para o aprendizado de instrumentos como violino, violão, flauta doce, flauta transversal e clarinete. Além disso, também existem vagas para participação nos coros CanteMus, PCIU!New e PCIU!Alfa.

Não há cobrança de mensalidade para participar. Os interessados devem pagar apenas uma taxa única de matrícula, por modalidade, no valor de R$250, paga através de uma Guia de Recolhimento da União.

Após o pagamento, é necessário preencher o formulário de matrícula e anexar o comprovante de pagamento da guia. A inscrição será confirmada após o pagamento da taxa única, e as vagas serão preenchidas por ordem cronológica de inscrição.

Os estudantes que participaram das aulas em 2024 terão prioridade na escolha de horários. Informações sobre os dias e horários das aulas podem ser conferidos aqui.

Confira as vagas

Violino: 75 vagas

Violão: 100 vagas

Flauta doce: 40 vagas

Flauta transversal: 20 vagas

Clarinete/Clarone: 10 vagas

Projeto Coral Infantojuvenil (PCIU): 70 vagas

Coro CanteMus (técnica vocal para amadores): 40 vagas

Revisão teórica - preparação para o vestibular: 20 vagas

