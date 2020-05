Escola decreta luto e universidade lamenta morte de professora

Sarah Chaves, com informações do Rádio Caçula

A direção da Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, em Três Lagoas, decretou luto nesta quinta-feira (21), após o falecimento da professora Nilda Torales Ferreira, 33 anos, em um acidente de trânsito nesta manhã na BR-262, nas proximidades do distrito de Garcias.

Conforme a Rádio Caçula, a professora lecionava na Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, que se solidariza com os familiares e amigos nesta perda e presta as devidas condolências.

Nilda é natural de Porto Murtinho (MS), mas atuava em Três Lagoas (MS), onde residia há alguns anos. Ela estava acompanhada dos filhos no momento do acidente., que também morreram no local.

O Centro Acadêmico de Direito Professor Olyntho Luiz Cestari (CAOM) também expressou imensurável pesar pela professora que era acadêmica da instituição de ensino superior.

"A adorada discente era ainda professora de espanhol no colégio Dom Aquino, e dedicou sua vida ao aprendizado. Nos solidarizamos com os familiares e amigos nesta repentina perda, e prestamos nossos respeitos".

De acordo com informações, após os trâmites legais, os corpos serão transladados para a cidade de Porto Murtinho (MS).

