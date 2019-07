Escola Náutica abre inscrições para curso de Arrais amador e Motonauta

Certificada pela Marinha do Brasil, a Escola Náutica Navegar está com inscrições abertas para o curso de Arrais amador e Motonauta em Campo Grande. A aula será realizada no dia 14 de julho (domingo), às 7h, no Ceteps (Centro de Tecnologia e de Educação Profissional) e os participantes vão concorrer a um barco zero.

“A Lei para CNH barco é a mesma de carro. A pessoa tem que ser maior de 18 anos, saber ler e escrever. Precisa saber que tipo de embarcação ela vai conduzir. Motonauta seria para a moto aquática, se a pessoa quiser pilotar jet ski”, explica o proprietário da escola, Fermiano Yarzon. Segundo ele, serão ministradas matérias exigidas pelas normas do setor.

Entre os temas estão legislação/regras de trânsito, balizamento e procedimentos exigidos ao comandante da embarcação. “Nós cumprimos as regras americanas, sendo três horas de aula teórica e mais algumas práticas. Depois o aluno faz a prova para obter a certeira”, acrescenta Yarzon, capitão aposentado da Marinha de Guerra que fundou a Escola Náutica Navegar em janeiro de 2013.

O curso será realizado no Ceteps, que fica na rua 25 de Dezembro, 924 – Centro. As inscrições podem ser realizadas pelos telefones (67) 996045070 e (67) 999265070.

