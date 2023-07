Escola profissionalizantes da Funsat terá cursos de manipulação e noções de Excel

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Escola de Educação Profissional da Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta cinco cursos para o mês de agosto de 2023, todos com vagas disponíveis para beneficiários do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (PRIMT).

São cinco cursos diferentes, todos com 30 vagas, sendo eles: Higiene na Manipulação de Alimentos, Atendimento ao Cliente, Auxiliar Administrativo, Noções Básicas de Word e Excel e Cuidador de Idosos.

O curso de Atendimento ao Cliente tem carga horária de 40h e será ministrado entre os dias 31 de julho e 11 de agosto, das 13h às 17h, e entre os dias 14 e 25 de agosto, no mesmo horário. A escolaridade exigida para participação no curso é o ensino fundamental completo.

Já o de Auxiliar Administrativo tem carga horária de 80h e acontecerá entre os dias 31 de julho e 25 de agosto, das 07h às 11h. Para participar, é necessário que o aluno tenha completado o ensino médio.

Os interessados em aprender Noções Básicas de Word e Excel, podem participar do curso que tem carga horária de 40h e será ministrado às segundas e quartas-feiras, de 31 de julho a 30 de agosto, das 13h às 17h. Para participar, é necessário que o aluno possua noções básicas de informática e tenha ao menos iniciado o ensino fundamental.

Iniciando também no dia 31 de julho, o curso para Cuidador de Idosos tem carga horária de 80h e será realizado até o dia 25 de agosto, das 7h às 11h. É necessário ter o ensino fundamental completo para participar.

Com carga horária de 9 horas, o curso Higiene na Manipulação de Alimentos será realizado entre os dias 1 e 3 de agosto, das 13h às 16h, e entre os dias 15 e 17 de agosto, das 7h às 11h. Para participar, é necessário que o aluno tenha ao menos iniciado o ensino fundamental.

Para realizar o pré-cadastro nos cursos da Escola de Educação Profissional da Funsat, acesse o link e preencha o formulário. Mais informações pelo telefone 67 4042-0585 (ramal 5820).

