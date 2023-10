Escola segue funcionando normalmente mesmo após teto ter caído com a chuva

Saiba Mais Geral JD1TV: Teto de escola municipal desaba com a chuva em Campo Grande

Mesmo com as fortes chuvas desta quinta-feira (19) derrubando parte do teto da Escola Municipal Hilda De Souza Ferreira, que fica no Bairro Coophatrabalho, em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) informou ao JD1 que as aulas seguem normalmente.

Segundo a secretaria, uma equipe de manutenção foi enviada até a instituição de ensino para que os reparos ao toldo danificado pela chuva fossem realizados o mais rápido possível.

A SEMED ainda ressalta que, apesar do incidente, nenhum aluno ou servidor foi ferido pelo desabamento do toldo.

