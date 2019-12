Escolha onde passar o Réveillon na capital

As opções para as festas do fim de ano em Campo Grande são várias e quem pretende participar de algum evento pode conferir a lista levantada pelo Jornal de Domingo, que mostra ao menos 15 locais de diversão para o Réveillon.

Os hotéis e casas de show da cidade protagonizam eventos especiais para a virada do ano em família em locais mais reservados com piscinas, menu kids, recreação com monitores, brinquedos e espaço exclusivo para soneca. Para quem prefere aproveitar com os amigos, pode ir a espaços decorados, open bar, estacionamento e ceia completa.

Para a comunidade evangélica também terá eventos especiais, com culto e jantar para reunir os fiéis. O Jornal de Domingo fez uma lista com hotéis e baladas, com atrações imperdíveis e únicas para que a virada do ano não passe em branco.

Réveillon Golden Class – Virada Mágica

O evento no espaço Golden Class, denominado Virada Mágica, será open bar a noite toda com água, refrigerante, Gun Taqueray, Heineken, Absolut vodka. A virada mágica traz tammbém as melhores atrações do Estado, com show do Hugo e Vitor, Trinka e A Boa do Dieguinho. Os ingresso podem ser parcelados em até 4x no cartão pelo site www.reveillongoldenclass.com.br

Data e Hora: Terça-feira (31), com início às 23h

Local: Golden Class – Campo Grande MS, na avenida Mato Grosso, 5.046

Mais informações: (67) 99175-0012 e 3253-9964.

Réveillon Celebrate 2020 – Deville Prime Campo Grande

O hotel Deville preparou uma Noite Tropical, uma festa mais intensa para aqueles que optarem por passar o Réveillon no local, para começar o novo ano com muitas cores e alegria. A atração da festa será música ao vivo com Chicão Castro e com pista de dança e espaço para as crianças se divertirem.

Data e Horário: Terça-feira (31), às 21h até às 3h do dia 1°

Local: Hotel Deville, na avenida Mato Grosso, 4.250, Carandá Bosque

Mais informações: (67) 2106-4600 ou https://www.deville.com.br/reveillon-2020/

Réveillon 2020 - Armazém Eventos

Para pessoas mais ecléticas, a festa organizada pelo Armazem será o Jantar Dançante de Réveillon e terá a banda BM2 tocando e cantando todos os ritmos de dança de salão e nos intervalos, para aqueles que gostam de matar a saudade, tocará também flash back. Cada convidado poderá levar sua bebida de preferência. Convites à venda na Naomi Mulher.

Horário: Terça-feira (31), início às 21h30

Local: Rua Maracaju 1.183, esquina com José Antonio

Mais informações: (67) 99264-5477 (Tania Japa)

Réveillon New Year – Open Air

Para pessoas mais aventureiras, o Réveillon New Year é um evento ao ar livre, com decoração temática, área para camping e estacionamento exclusivo no local. A festa também terá bar e praça de alimentação para atender a todos os paladares. Ingressos a 50 reais e parcelados em até 12 vezes no cartão.

Data: Terça-feira (31), das 0h às 19h do dia 1º

Mais informações: (67) 99204-6436 (Thiago Alves)

Réveillon Celebration – 2020 Âncora Hotel

O celebration está em sua terceira edição e contará com as atrações Top Samba, Lulu Mello e Paolla e dj Panda. O evento será open lounge, com atendimento especial para narguilé.

Data e Hora: Terça-feira (31), das 22h30 às 5h

Local: Âncora Hotel, na avenida Gury Marques, 8.371

Mais informações: (67) 99263-8778

Réveillon Prime Butequim

A virada do ano no Prime Butequim terá bebidas de todos os tipos, de catuaba a água e será open food a noite toda, com mesa de frios, mesa de frutas e salgadinhos. As atrações ficam por conta da música sertaneja com Nádya Nara, Joyce Bethânia, Thiago Falcão, a dupla Larissa e Mariana, e a drag Luanda Dumor (bela samba). Levar documento com foto para entrada na casa.

Data e Hora: 31 de dezembro, às 23h

Local: Prime Butequim, na rua Antonio Maria Coelho, 392

Mais informações: (67) 98223-0101

Réveillon 2020 – Mesa de Bar Orla e Hardwork

A festa, organizada pelo KT Produções, vai agitar a galera durante a virada do ano, com muito pagode e musica eletrônica. Os djs Damazio e Holanda já são presenças confirmadas, junto à dupla Fique a Vontade (Drey Fernandes e Batata Di Souza).

Data e Hora: Terça-feira (31), de 22h às 5h

Local: Mesa de Bar, av. Noroeste, 1.650, na Orla Morena

Mais informações: (67) 99149-4617 e 99338-2425

Grand’ Réveillon 2020 – Grand’ Mere Buffet

O Grand’ Réveillon terá duração de oito horas e os convidados poderão aproveitar a ilha gastronômica com mais de dez tipos de comidas, jantar, frutas e castanhas. Para as crianças terá brinquedos e áreas recreativas, e o cantinho do soninho, para descansarem. Crianças de 0 a 4 anos não pagam, e de 5 a 8 anos pagam meia.

O pagamento pode ser parcelado em até 3 vezes. O local disponibilizará mesas compartilhadas e fechadas para 8 pessoas.

Data e Hora: Terça-feira (31), a partir das 21h e a duração irá até às 5h.

Local: Grand’ Mere Buffet, na rua Pedro Martins, 184, Carandá Bosque

Mais informações: (67) 3326-1037 ou 98114-5533 (WhatsApp).

Réveillon da Benção – Batista Memorial

Os fiéis que preferem passar o Réveillon em um local mais reservado, a Igreja Batista Memorial organiza um jantar especial para os cristãos, que terá início após o culto de celebração.

Data e Hora: Templo Batista Memorial, às 22h e às 00h30

Local: Espaço Alternativo Memorial, rua 13 de Maio 4.534, bairro São Francisco

Mais informações: (67) 3356-4192

Réveillon Open Food e Open Bar – Muralha festas e eventos

A festa organizada pela Muralha eventos promete ser inesquecível, com comida e bebidas à vontade, sucos e espaço kids. O evento disponibiliza desconto nos convites adquiridos com antecedência, com até 8 lugares.

Data e Hora: Terça-feira (31), das 21h às 3h

Local: Muralha festas e eventos, rua dos Andradas, 668, Vila Alba

Mais informações: (67) 3361-9028 ou 99105-9396

Réveillon Xtravaganza 2020 – SIS Lounge

A celebração no SIS Lounge conta com uma vista privilegiada dos fogos de artifício em área nobre da capital e com atrações selecionadas. Os convidados terão comida à vontade no open food e open bar. Na line-up do evento estão confirmados Pablo Pacheco, Netto Nunes, de São Paulo, Math Rondon, Gian Luna, Jeh Munis, Renata Rizze, com performances exclusivas de Jhannine Perry, Alexia Twister (SP), Apollo Black, Lunna Kolt & Chloe Milan – Glamour Hostess

Data e hora: Terça-feira (31), das 23h até as 6h

Local: Pink Lemonade, localizado na rua Dr. Zerbini, 53, Chácara Cachoeira.

Mais informações: (67) 98483-1777

Baile do Hawai

Quem quiser um evento com uma pegada hawaiana, o Bee Brasil preparou um Réveillon para entrar no clima do Hawai, com decoração especial, mesa de doces, salgados e frios. A música será para todos os gostos, com axé, pagonejo e pagofunk com a banda Pagozen. Já Amanda KA e Gustavo Freitas comandam o pop da festa, junto com a dj Andressa Santana. A festa será de branco para virar o ano com boas vibrações.

Data e Hora: 31 de dezembro às 23h

Local: Bee Music, na rua Brasil, 83, Jardim dos Estados

Mais informações: (67) 99276-1515 (WhatsApp e ligação)

Réveillon da Cantina Mato Grosso

A cervejaria irá disponibilizar ingressos para quem quiser passar a virada do ano na Cantina, com música tradicional e queima de fogos. O local terá mesas de fruta à vontade, com ambiente agradável, música boa e uma champanhe por mesa.

Data e Hora: Terça-feira (31), a partir das 20h

Local: Cantina Mato Grosso, na avenida Mato Grosso, 4.881

Mais informações: (67) 99192-9032

Réveillon Open Bar 2020 – New Year’s Eve Party

O Non Stop Club terá uma noite com bebida liberada e muita música na casa com atrações locais.

Local: Non Stop Club, localizado na rua Pimenta Bueno, 127, Amambai.

Réveillon do Clube Estoril

Data: Terça-feira (31)

Horário: 21h

Local: Clube Estoril

Com a Estrela da noite, o melhor Elvis Presley da América Latina. E, ainda, JS & Orchestra Maravilhoso e Bateria da Escola de Samba “Deixa Falar”.

Mais informações: (67) 3312-0400 e 99268-1762

