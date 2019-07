Espaço Game Of Throne é a nova atração em barbearia da capital

A barbearia A Banca reinaugurou na última quinta-feira (25) a unidade da rua Amazonas, ampliando a qualidade do atendimento aos clientes em Campo Grande.

Fã de Game Of Throne, o proprietário do estabelecimento Thiago Doneda teve a ideia de criar o novo espaço do seriado. “Criei um local do meu gosto e sei que vai agradar aos admiradores dessa série”, disse.

Para tornar o espaço ainda mais real, Thiago trouxe também uma réplica do “Trono de Ferro”. “Tive a oportunidade de conhecer a pessoa que poderia fazer uma réplica desse “Trono de Ferro”, mandei fazer e trouxe para dentro do empreendimento, com isso eu coloquei um cenário atrás pra parecer realmente um castelo, para as pessoas utilizarem, tirar fotos, postar nas redes sociais e etc”, comentou o empresário.

A barbearia também foi ampliada e recebeu melhorias na estrutura. Ela fica localizada na rua Amazonas, 1.151.

